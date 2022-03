Via-sacra Jovem percorreu as ruas de Chaves

Os jovens do Arciprestado do Alto Tâmega e da Diocese de Vila Real organizaram, na passada sexta-feira, dia 18, uma via-sacra noturna pelas ruas da cidade de Chaves.

Com início na capela de São Roque, na freguesia da Madalena, esta caminhada de profunda reflexão, que tem em vista a preparação das Jornadas Mundiais da Juventude de Lisboa (2023), teve uma enorme aderência por parte dos jovens e da população do Alto Tâmega. Assim, uma enorme multidão cumpriu o traçado entre a Madalena e o Calvário, com passagens por monumentos emblemáticos da cidade de Chaves como a Ponte de Trajano e o centro histórico.

Esta afluência demonstra toda a fé, característica das gentes transmontanas, mas também a persistência necessária para cumprir não só este percurso, como também esta caminhada que é a vida, vivida na fé cristã.

Para a realização e preparação desta atividade a equipa COD da Diocese de Vila Real e a equipa da Juventude do Alto Tâmega contaram com a ajuda de vários grupos de jovens da região, bem como os Escuteiros e os Acólitos da Igreja Matriz de Chaves.

Tendo em conta a quantidade de gente que aderiu a esta atividade, é possível antever umas grandiosas Jornadas Mundiais da Juventude, nas quais Portugal receberá milhares de jovens oriundos de todas as partes do mundo, e onde mais uma vez ficará com toda a certeza evidenciada a hospitalidade do povo português e, no nosso caso, da Diocese de Vila Real.

Rui Ferreira