Viagem a Braga premeia participantes do Torneio Inter – Freguesias de Futsal de Vila Real

Foi em ambiente de verdadeira festa que os jovens que participaram no Torneio Inter-Freguesias de Futsal viveram as emoções da viagem oferecida pelo município, que teve como destino a cidade de Braga, onde assistiram ao Jogo de futebol entre Portugal – Espanha, referente à Qualificação para a Fase Final da Liga das Nações.

Os pequenos atletas e restante comitiva tiveram a oportunidade de ver a Seleção ao vivo e vibrar com o ambiente fantástico antes e durante o jogo. É salientar a boa disposição, animação e convívio que permaneceu ao longo da viagem.

Participam no XXIV Torneio Inter – Freguesias de Futsal, que teve lugar no Polivalente da Estação, entre os dias 29 de agosto e 10 de setembro, as Juntas de Freguesia de Arroios, Guiães, Freguesia de Vila Real, Lordelo, Mateus, Mondrões, Torgueda, Vila Marim, União de Freguesias de Adoufe e Vilarinho de Samardã, União de Freguesias de Constantim e Vale de Nogueiras e União de Freguesias de Mouçós e Lamares, num total de 110 crianças e 30 adultos.