Viagem de finalistas dos alunos do Agrupamento de Escolas Diogo Cão

Nos dias 13 e 14 de junho, os alunos das turmas de 9º ano do Agrupamento de Escolas Diogo Cão realizaram a sua viagem de finalistas ao campo de férias “Tempo de Aventura” do Cadaval.

Assim, que os alunos chegaram ao campo de férias foram divididos em quatro grupos, tendo, cada um deles, monitores que os orientava nas diferentes atividades do programa “Aventura Desportiva” que foi aquele que mais agradou a todos, no momento de decisão, devidos às atividades diversificadas e atrativas. Deste modo, todos os alunos realizaram tiro com arco e zarabatana, mega-slide, escalada spyder, laser-tag, canoagem, padel, low ropes e big ball. No final de alguns destes “duros” momentos, os alunos tiveram oportunidade de realizar a devida recuperação na piscina e aí se refrescar, já que as temperaturas a isso mesmo convidavam. À noite, não faltou o karaoke e a discoteca que muito animaram os presentes e que permitiram um maior convívio entre os alunos das diferentes turmas. Antes de viagem de regresso, os monitores deram a conhecer o grupo vencedor de todas estas atividades e todos os alunos receberam o respetivo certificado de participação. A apresentação final de um filme que registou os momentos vividos nesses dois dias foi bastante emotivo, bem como, a despedida dos monitores que os acompanharam nesta aventura e que foi incrível e inesquecível, segundo as próprias palavras dos participantes.

No regresso, houve ainda tempo para ir à praia da Foz do Arelho, comer um gelado numa esplanada e apanhar búzios e conchas.

Foi com entusiasmo que alunos, professores, encarregados de educação e comunidade educativa se juntaram ao processo de preparação desta viagem de finalistas que passou pela angariação de fundos e “feirinhas” que permitiram, para além do convívio entre todos e da experiência inovadora, a possibilidade de, financeiramente, todos realizarem esta viagem.

Para os diretores de turma, foi emocionante e uma alegria enorme testemunhar estes momentos de interação entre os alunos das diferentes turmas, registar o entusiasmo e a felicidade quando os alunos conseguiam realizar com sucesso as atividades desportivas que pareciam impossíveis para alguns, o apoio que prestaram uns aos outros, os abraços e saudades partilhadas entre alunos e professores, bem como, a dedicação e paciência dos monitores que os acompanharam.

E este foi mais um dos já vários momentos vividos pela já conhecida como “família Diogo Cão”.

Agrupamento de Escolas Diogo Cão