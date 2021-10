Viagem sensorial estimula os sentidos das crianças da Misericórdia de Lamego

Em pleno outono, a Misericórdia de Lamego proporcionou às crianças do seu jardim de infância uma viagem sensorial pela Quinta do Poço para explorarem os seus cinco sentidos. Aproveitando a variedade da flora que cresce nesta área, os mais pequenos ficaram a conhecer melhor o mundo à sua volta, a partir de novas texturas, cores, cheiros e sabores.

Durante esta “aventura”, as crianças de três anos de idade visitaram a horta biológica da instituição, que começa agora a produzir os primeiros tomates. Depois apanharam e saborearam alguns figos e remexeram nas folhas e nas bolotas recentemente caídas que marcam o ritmo desta época do ano. Aqui, foi-lhes ainda explicado que a natureza possui uma enorme diversidade de folhas. Estes momentos inspiraram depois a execução de alguns trabalhos manuais no interior da sala de aula.

As atividades sensoriais são muito importantes para os mais novos, uma vez que estimulam o seu desenvolvimento cognitivo, linguístico, emocional e social. Nos primeiros anos de vida, têm a capacidade de absorver e reter novas informações como se fossem uma “esponja”, de uma maneira simples e divertida.

O jardim de infância da Misericórdia de Lamego tem a missão de proporcionar às crianças as condições adequadas para abordarem, com sucesso, a escolaridade obrigatória. “Tantas mãos, um só Planeta…” é a temática geral que será trabalhada durante este ano letivo, com o objetivo de sensibilizar para a urgência de corrigir atitudes e comportamentos face ao Ambiente.