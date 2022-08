Viatura dos bombeiros da Cruz Branca capotou durante combate a incêndio na Campeã

Um veículo de combate a incêndios florestais (VFCI) dos Bombeiros da Cruz Branca – Vila Real, empenhado num incêndio florestal ocorrido hoje na freguesia da Campeã, sofreu um acidente no teatro de operações, por volta das 15h25.

De acordo com a corporação, o veículo capotou lateralmente e, dos quatro bombeiros que vinham na viatura, três sofreram ferimentos ligeiros, tendo sido avaliados no Hospital de Vila Real.

O veículo será removido com a ajuda de uma máquina, pelo facto do local ser de difícil acesso. Os Bombeiros da Cruz Branca agradeceram todo o empenhamento dos meios envolvidos no socorro, designadamente Bombeiros da Cruz Verde e Cruz Branca, Fontes, UEPS-GNR, piloto do Hotel 11, INEM e todos os operacionais envolvidos.