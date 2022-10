Vida dos seniores de Lamego melhora com Projeto “Em Forma”

Hoje mais de uma dúzia de participantes caminharam pelas ruas da cidade de Lamego no âmbito do projeto “Em Forma”.

Com a certeza de que o exercício físico traz sérios benefícios ao dia a dia de todos os que o praticam, o projeto pretende dar uma maior qualidade de vida aos mais seniores, tornando-os menos sedentários.

O projeto desportivo “Em Forma” é promovido pelo Município de Lamego e é aberto a todos os interessados.

A prática destas caminhadas, tão importantes na normalização do bem-estar, tem sempre início e fim no Centro Multiusos e uma duração de 40 a 60 minutos. No final, são efetuados exercícios de reforço muscular e relaxamento.