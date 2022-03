Vigília pelos direitos humanos na Ucrânia mobiliza flavienses

Com as cores da bandeira Ucraniana de fundo, a comunidade flaviense reuniu-se ontem, dia 28 de fevereiro, numa Vigília pelos Direitos Humanos na Ucrânia, uma ação de sensibilização promovida pela Amnistia Internacional – Grupo de Chaves, em articulação com o município, no Largo General Silveira.

Num apelo ao cumprimento do direito internacional humanitário, esta manifestação solidária pretendeu relembrar a necessidade de garantir e salvaguardar os direitos dos cidadãos ucranianos, priorizando a segurança e vidas civis.

O Presidente da Câmara, Nuno Vaz, mostrou-se solidário para com o povo ucraniano, tendo invocado a necessidade de um compromisso de união e de força para dar voz pela afirmação da liberdade, independência e autodeterminação, num testemunho que possa congregar todas as nações livres, onde a paz se sobrepõe à guerra.No decorrer desta iniciativa foram ainda declamados poemas de apoio e solicitada a contribuição de todos os flavienses na doação de bens de primeira necessidade, numa campanha de recolha que se encontra a ser desenvolvida por um grupo de flavienses em conjunto com a comunidade ucraniana no concelho.