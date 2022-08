VII Concurso de Cão de Gado Transmontano com grande participação

A Praça do Município recebeu, no dia 17 de agosto, a 7ª edição do Concurso de Cão de Gado Transmontano.

A iniciativa, organizada pelo Município de Boticas, com o apoio da Associação de Criadores de Cão de Gado Transmontano (ACCGT), do Clube Português de Canicultura (CPC) e da Trás-os-Vet – Sociedade de Medicina Veterinária, visa a divulgação e preservação desta raça canídea originária de Trás-os-Montes e considerada património genético da região.

O concurso contou com a participação de cerca de meia centena de Cães de Gado Transmontano oriundos de várias pontos da região, que foram detalhadamente avaliados, nas diferentes categorias, pela juíza do CPC, Maria João Mella, coadjuvada pela comissária Maria Filipe Ferreira.

O concurso contou ainda com a presença da Presidente do CPC, Carla Molinari, e da Vereadora da Câmara Municipal de Boticas, Isabel Torres, responsáveis pela entrega dos troféus aos respetivos vencedores.

De destacar que o Cão de Gado Transmontano é uma das mais importantes raças caninas portuguesas, detentora de caraterísticas próprias associadas ao mundo rural e à pastorícia, uma vez que estes animais têm como função primordial guardar e proteger gado ovino e caprino de possíveis ataques de predadores.

GC CM Boticas