VII Festa a Truta do Rio Beça foi um sucesso

Depois de três anos de interregno devido à pandemia Covid-19, o maior ex-libris da freguesia de Canedo volta a ser destaque na sétima edição da Festa da Truta do Rio Beça.

Durante o fim de semana as Trutas fizeram as delícias das dezenas de visitantes que se deslocaram a Canedo, em Ribeira de Pena, para apreciar e degustar esta iguaria.

No dia 18 de março, pela manhã, decorreu o convívio de pesca que aliciou muitos pescadores da região. De tarde foi descerrado ao público o recinto onde estiveram representados vários produtores locais. Posteriormente, realizou-se a tradicional prova das trutas.

O dia 19 de março começou com a Caminhada da “Rota da Truta do Rio Beça”. A início da tarde teve lugar a missa em honra de São José que culminou com a procissão até à Capela de Nossa Senhora de Fontelos. Posteriormente foram muitos aqueles que fizeram questão de assistir às chegas de bois.

Para João Noronha, Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena, “o sucesso da Festa da Truta é a prova de que o esforço que o Município tem vindo a desenvolver, tanto no Rio Beça, em Canedo, como em Bragadas, demonstram a preocupação pela aposta no Turismo de qualidade que as riquezas naturais proporcionam no nosso concelho”.

João Noronha referiu também que “os expositores aqui presentes representam o que de melhor temos no concelho e, sem os mesmos, o êxito desta festa não seria possível”.

Márcio Marcelino, Presidente da Junta de Freguesia de Canedo, referiu que este certame representa a união do povo de Canedo com uma marca forte e simbólica ao nível da preservação e divulgação dos nossos costumes e tradições, da identidade única e singular da população”. O Presidente da junta agradeceu também apoio do Municipio.

Este evento organizado pelos EHATB, pelo Município de Ribeira de Pena, pela Junta de Freguesia de Canedo e pela Associação de Caça e Pesca do Lezenho é considerado único pela sua envolvência e pelas condições que oferece e representa uma oportunidade de valorização e divulgação dos produtos endógenos e a dinamização turística desta freguesia do concelho de Ribeira de Pena.

