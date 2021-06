Realiza-se no dia 26 de Junho de 2021, pelas 21h45m, com Partida e Chegada no Largo da Estação, a VII Night Run Cidade de Vila Real.

O percurso da prova tem nove quilómetros e desenrola-se nos principais arruamentos da cidade de Vila Real.

A prova é organizada pela Associação de Atletismo de Vila Real (AAVR), com o apoio do município de Vila Real e da Junta de Freguesia de Vila Real.