Vila Pouca de Aguiar: acidente com Moto 4 faz um morto

Um despiste de uma Moto 4, na manhã de hoje, pelas 11 horas, na localidade de Soutelinho do Monte, no concelho de Vila Pouca de Aguiar, provocou um morto. Do acidente resultou uma vítima mortal, de 67 anos, e um ferido ligeiro, de 57 anos, ambos do sexo feminino.

Ao chegar ao local, os bombeiros de Vila Pouca de Aguiar depararam-se com duas vítimas, estando uma delas em paragem cardiorrespiratória, tendo sido, de imediato, iniciadas manobras de reanimação pelos operacionais. “No entanto, mesmo com todos os esforços, o óbito foi confirmado no local pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Real”, informou o comandante Hugo Silva.

No local estiveram elementos da corporação de Bombeiros de Vila Pouca de Aguiar, com três viaturas e nove operacionais. As autoridades estão a averiguar as causas do acidente.