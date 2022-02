Vila Pouca de Aguiar acolheu tertúlia sobre Movimentos Laicais na Diocese de Vila Real

Neste mês de fevereiro, foi a vez de Vila Pouca de Aguiar receber a tertúlia sobre os Movimentos Laicais presentes na Diocese de Vila Real que decorreu na sexta-feira, dia 11, na igreja paroquial.

O painel foi moderado por Celso Sá Santos e teve a intervenção dos movimentos: a Associação dos Médicos Católicos Portugueses, representada pela Dra Bela Alice Morais Botelho Costa; a Associação Cristã de Empresários e Gestores, representado pelo Dr João Quintela Cavaleiro;o Caminho Neocatecumenal, representado pelo Pe Xavier Romero; os Centros de Preparação para o Matrimónio, representados pelo casal Teresa Cristina Albuquerque e João Paulo Lopes; e as Equipas de nossa Senhora, representadas pelo casal Ana Cristina Sabrosa de Castro e Vítor Manuel Mesquita Guedes.

Cada movimento deixou o seu testemunho e partilha da missão realizada nas várias realidades onde estão presentes, desde os hospitais às empresas, das comunidades às famílias.

O senhor bispo, D. António Augusto, encerrou a sessão agradecendo a presença de todos e manifestou regozijo pela actividade destes movimentos no percurso dos cem anos da diocese, destacando o seu contributo para uma Igreja mais viva e a imagem real que estes movimentos dão da variedade da vida eclesial.

As tertúlias mensais que decorrem mensalmente ao longo deste ano jubilar fazem-nos olhar o presente com os olhos voltados para o futuro, concretamente estes novos movimentos laicais são o “sinal que o Espírito Santo continua a soprar na Igreja e a suscitar os carismas adequados a cada época” como disse o Pe Domingos Barrias, Arcipreste do CentroII, na saudação inicial.

Esteve também presente o Orfeão de Vila Pouca que, no início do encontro, executou uma peça musical e, no final, o hino da diocese.

A próxima tertúlia decorre a 11 de março sobre a presença das Congregações religiosas na diocese.

Padre João Curralejo