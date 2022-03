Vila Pouca de Aguiar: ampliação da Zona Industrial decorre a bom ritmo

Com o objetivo de reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas locais, está a decorrer a Ampliação da Zona Industrial de Sabroso de Aguiar com mais 16 lotes. O investimento total é de 819. 579, 50 €, sendo a taxa de comparticipação Feder de 85%, cabendo 15 % do investimento ao Município.

A área da zona industrial atual é de 136. 374 m2 e com a área de expansão de 51. 136 m2, totalizará 187.510 m2 e 42 lotes industriais. Localizada a noroeste das empresas já instaladas, a nova área de expansão visa um aumento da capacidade de instalação e vai reforçar e qualificar a área de acolhimento empresarial, disponibilizando infraestruturas, equipamentos e serviços partilhados que respondem às necessidades efetivas das empresas.

Refira-se que, adianta o vereador do Urbanismo, Filipe Nascimento, já há vários interessados nos novos lotes para instalar unidades de produção ligadas ao granito, ao agroalimentar e outros setores.