Vila Pouca de Aguiar: Cabrito, Castanhas e Cogumelos no fim de semana de Todos os Santos

Há ementas para todos os gostos, destinadas a quem aprecia carne ou é vegetariana. Nos dias 30 e 31 de outubro e 1 de novembro, em Vila Pouca de Aguiar, as pessoas poderão consumir refeições nas instalações dos restaurantes aderentes pelo território concelhio.

Paralelamente, haverá a Mostra de Produtos de Outono que vai decorrer no Mercado Municipal, entre as 10h e as 19 horas, que incluirá castanhas, cogumelos e outros produtos da terra. No espaço, haverá um magusto popular no dia 31, às 16 horas, aberto à comunidade.

Entre as entradas, caldo de castanha, míscaros salteados em tacho de pão e outras sugestões; nos pratos principais são muitas as possibilidades: Míscarada ou arroz de cogumelos, cabrito assado no forno com castanhas ou cabrito com batatinha e arroz de miúdos, polvo frito, javali estufado ou posta de carne, todos com acompanhamentos temáticos, e outras iguarias; nas sobremesas, pudim de castanha e nozes, pastel de nata com castanha, doce de míscaros, marmelada de castanha com queijo de cabra, bolo de castanha e outros doces regionais.

Fonte: CM Vila Pouca de Aguiar