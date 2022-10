Vila Pouca de Aguiar: constituído arguido e apreensão de material furtado

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Vila Real, no dia 28 de setembro, constituiu arguido por furto, um homem de 61 anos, no concelho de Vila Pouca de Aguiar.

Na sequência de uma investigação por furto, os militares da Guarda realizaram diversas diligências policiais que culminaram na realização de duas buscas não domiciliárias, resultando na apreensão do seguinte material: sete brocas perfuradoras; dois martelos pneumáticos; dois carregadores; dois pulverizadores; um motor de rega.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Vila Pouca de Aguiar.