Vila Pouca de Aguiar estabelece parceria com país da África Austral

Hoje, 5 de janeiro, o vice-ministro do Lesoto, Thesele John Maseribane, um reino incrustado no território da África do Sul, está de visita a Vila Pouca de Aguiar, tendo sido recebido pelo presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, Alberto Machado no salão nobre dos Paços do Concelho, que fez uma caracterização do território aguiarense.

“O périplo pelo nosso concelho abrange as áreas da agricultura, energia, indústria e turismo. Na sessão de boas-vindas em que também esteve presente Luis Nascimento, responsável pelo Gabinete de Apoio ao Empresário, o autarca Alberto Machado ofereceu mel da nossa região aos convidados que manifestaram interesse em aprofundar uma parceria”, avançou a autarquia.

Thesele Maseribane é também embaixador do Lesoto em Roma e está acompanhado pelo empresário Marcelo Ferreira que lhe dá a conhecer possibilidades de investimento em Portugal.

O Lesoto é um pequeno país da África Austral. Um enclave incrustado na África do Sul, montanhoso e sem saída para o mar. Trata-se do antigo reino da Bassutolândia, um dos países etnicamente mais homogêneos da África: 99% de sua população é da etnia basoto.