Vila Pouca de Aguiar inaugura Centro de Educação Ambiental na Lagoa do Alvão

Foi inaugurado, no passado dia 22 de março (Dia Mundial da Água), o Centro de Educação Ambiental da Lagoa do Alvão. A elevada biodiversidade da região que inclui a lagoa no Alvão está classificada de área protegida e o Centro de Educação Ambiental dá a conhecer os ecossistemas classificados e as espécies mais emblemáticas que habitam neste território. Aqui é possível observar uma lontra ou a ameaçada toupeira-de-água e, entre a avifauna, destaca-se o voo do guarda-rios, o pato-real, a garça-cinzenta ou o corvo-marinho.

No âmbito de candidatura que integra o centro e a literacia ambiental (34.327,18€, sendo 85% pelo Norte 2020), o espaço inclui exposição lúdico-pedagógica, laboratório de observação de vida selvagem, jogos tradicionais e equipamentos de mobilidade sustentável.

A comunidade escolar é o foco principal deste centro ambiental com atividades destinadas a alunos desde o primeiro ciclo até ao ensino secundário, sendo possível observar as espécies locais e invasoras, efetuar o trilho dos mamíferos aquáticos ou conhecer os cogumelos da região, e ações de sensibilização focadas na literacia ambiental. Através de binóculos e monóculos de visão noturna, lanternas, bússolas e guias, crianças e jovens podem explorar a natureza e aprender a preservar esta biodiversidade integrada em Rede Natura 2000, área protegida que abrange cerca de um terço do território do concelho de Vila Pouca de Aguiar.