Vila Pouca de Aguiar: inaugurado Centro Interpretativo Mineiro de Jales

Centro Interpretativo Mineiro de Jales homenageia trabalhadores da última exploração de ouro em Portugal. O equipamento foi inaugurado hoje, 19 de fevereiro. O presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, Alberto Machado dedicou este centro a todos os mineiros, em especial aos “Jalotos”, homenagem que os autarcas da Freguesia, Sérgio Favaios, e da Associação Aouro, Manuel Machado, Norberto Pires e António Teixeira, também quiseram prestar à comunidade local que marcou presença neste espaço pela valorização patrimonial e turística das minas de Jales. César Almeida é um dos antigos mineiros que hoje sente orgulho por ver este recomeço, agora na vertente do turismo.

A Casa do Guincho do Poço de Santa Bárbara, que permitia o transporte vertical de mineiros e a comunicação desde a superfície até às galerias das minas de Jales, tem agora o propósito de dar a conhecer as últimas minas de ouro e prata a serem exploradas em Portugal. A Associação de Desenvolvimento Integrado das Terras de Jales foi a promotora da candidatura, apoiada pelo Município, aprovada pelo Turismo de Portugal no âmbito da linha de apoio à valorização turística do Interior. Com a abertura do espaço sociocultural, será cumprido o desejo antigo da população em valorizar este valioso património mineiro, pois resulta da constatação de um quadro de valorização turística regional. A requalificação da Casa do Guincho e a Galeria de Visita envolvem a verba de 597. 931€, sendo comparticipada pelo programa Valorizar. O espaço museológico é constituído por pisos superior, térreo e inferior, sendo este uma réplica de galeria subterrânea com acesso idêntico ao utilizado pelos mineiros.

Um dos momentos mais simbólicos na abertura do Centro Interpretativo Mineiro de Jales foi, através do pároco Iolando Pereira, a bênção realizada junto ao nicho da Santa Bárbara, padroeira dos mineiros, à entrada da galeria que tem um percurso circular de 110 metros e donde se pode ver o Poço de Santa Bárbara.

A mina de ouro de Jales foi explorada desde o tempo dos romanos (século I). A exploração mais recente remonta ao século passado com a exploração do sistema filoniano da Gralheira (1929) e o filão de Campo (1933). A atividade mineira desenvolveu-se ao longo de cerca de cinco quilómetros e atingiu os 630 metros de profundidade. A exploração mineira do estado português terminou em 1992, tendo sido a última exploração de ouro em Portugal.