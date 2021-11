Vila Pouca de Aguiar promove “Vila Natal” durante a quadra festiva

Vila Pouca de Aguiar ilumina-se para a época natalícia e são muitas as atividades com magia e cor que vão atrair toda a comunidade, em especial as crianças.

Desde o início de dezembro, haverá uma animação em crescendo, com o primeiro dia a abrir a pista de gelo (rua Duque D’ Ávila e Bolama), a casa e o trenó do Pai Natal (Praça Camilo Castelo Branco). Aqui, a Praça do Pai Natal inclui oficinas de entretenimento aos fins-de-semana e o carrossel desde 18 de dezembro. Ao longo desse sábado, animação em Pedras Salgadas, e dança e música no Mercado Municipal com sarau de dança através de PT Academy e Academia Dança D’ Aguiar às 15 horas e Concerto de Natal pela Banda do Pontido às 21 horas.

Nas artes circenses e representação, relevo para a animação pela Animódia no dia 16 (Pedras Salgadas) e 23 (Vila Pouca de Aguiar) e o Desejo de Sara pela Escola de Teatro Tia Micas às 15 horas do dia 19 (Auditório da Santa Casa da Misericórdia).

Após o dia 20, haverá o Mercadinho de Natal com produtos regionais que inclui iguarias e artesanato (Praça Camilo Castelo Branco) e, no dia 24, as festividades também integram passeio de comboio e chegada do Pai Natal; depois do jantar de consoada, há quem goste de romper o frio desta época e de se ir aquecer com o tradicional tição de Natal e com a missa do Galo.

Promovidas pelo Município e EHATB, e com o apoio da Iberdrola, as festividades da Vila Natal abrangem os concursos Árvores de Natal e Presépios Reciclados, som e iluminação pelas ruas e estendem-se até ao ano novo com encontros de coros e de cantadores de janeiras.