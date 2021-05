Vila Real: abertas as inscrições para o laboratório de formação “Elaborar candidaturas de sucesso”

O Município de Vila Real continua a promover os “Laboratórios de Formação”, ferramentas para a capacitação dos jovens vila-realenses, dirigentes de associações juvenis, associações de estudantes do ensino secundário e superior e grupos informais de Jovens.

A próxima formação está agendada para o dia 5 de junho, das 09h00 às 18h00, e vai abordar o tema “Elaborar Candidaturas de Sucesso”. No final da sessão os participantes serão capazes de conceber um projeto de pedido de apoio nas suas vertentes essenciais, conhecer os programas nacionais e internacionais de financiamento e candidaturas, executar o controlo orçamental do projeto, criar e estabelecer para a associação uma rede de trabalho e informação interassociativa, com suporte para parcerias a candidaturas a projetos.

Recorde-se que estes laboratórios decorrem entre maio e setembro, em parceria com a Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ). Todas as formações são gratuitas mas carecem de inscrição obrigatória.

As inscrições para esta formação já estão a decorrer neste link.