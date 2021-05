Vila Real: aberto procedimento para atribuição de talhões nas hortas urbanas

Entre os dias 3 e 17 de maio, estarão abertas as inscrições para a atribuição de 2 talhões nas hortas urbanas. Os interessados devem preencher o formulário de candidatura, que se encontra disponível no site do Município (http://www.cm-vilareal.pt/index.php/camara-municipal/regulamentos-municipais) ou no Gabinete de Atendimento ao Cidadão da Câmara Municipal.

O formulário devidamente preenchido e todos os anexos solicitados devem ser enviados para o endereço eletrónico ambiente@cm-vilareal.pt, ou entregues no Gabinete de Atendimento ao Cidadão.

Todos os esclarecimentos ou dúvidas devem ser remetidos para:

– Endereço eletrónico: ambiente@cm-vilareal.pt

– Contactos: Agência de Ecologia Urbana – 259308174|Câmara Municipal de Vila Real – 259308100