Vila Real: acesso interrompido na rua de Santo António

A Câmara Municipal de Vila Real informa que que, hoje, dia 4 de abril, a partir das 13h00, vai ser necessário interromper o acesso à rua de Santo António, devido às obras que estão a decorrer no Largo do Pioledo.



Para o efeito será necessário cortar o trânsito no início da rua de Santo António, junto à zona de intervenção, e introduzir as seguintes alterações de trânsito:

1. Na rua de Santo António entre o Largo do Pioledo e a rua Diogo Cão serão introduzidos os dois sentidos de circulação para moradores e serviços locais.

2. O acesso à rua de Santo António será garantido através da Rua Cidade de Espinho, a partir da avenida Cidade de Orense e rua de Santa Iria.

3. Será interrompido o sentido ascendente da Rampa do Calvário;

4. A rua Isabel de Carvalho será reaberta ao trânsito a partir do largo da Igreja de São Pedro em direção à rua Margarida de Chaves que terá o sentido invertido entre a rua Isabel de Carvalho e o Largo Luís de Camões em direção à avenida Carvalho Araújo.



Estima-se que esta fase da obra e os condicionamentos supra citados tenham uma duração aproximada de 2 dias e meio.



Assim alerta-se todos os utilizadores dessa via (peões e automobilistas) para dar especial atenção à sinalização rodoviária temporária e circularem com especial prudência enquanto durarem as obras.

