Vila Real acolhe Final Four da Taça de Portugal Feminina de Andebol

Nos dias 19 e 20 de junho joga-se, no pavilhão dos Desportos de Vila Real, a Final Four da Taça de Portugal Feminina de Andebol. As meias-finais terão lugar no dia 19 de junho, a primeira às 14h30, entre o Madeira SAD e Alavarium Love Tiles e a segunda, que terá frente-a-frente o ARC Alpendorada e o SIM Porto Salvo, às 17h00.

No dia 20 de junho, às 17h30, realiza-se a final desta competição onde se decidirá a equipa vencedora da Final Four da Taça de Portugal Feminina. Os jogos, que devido à pandemia não terão público nas bancadas, terão transmissão em direto na Bola TV.