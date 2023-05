Vila Real acolhe mais uma edição da Convenção de Fitness

Nos próximos dias 12, 13 e 14 de maio, o Município de Vila Real organiza mais uma edição da Convenção de Fitness. Trata-se de um evento que acompanha as últimas tendências do mundo do fitness que a cada ano que passa ganha mais seguidores, afirmando-se como uma aposta acertada da autarquia, que se mantém atenta às novas dinâmicas de massas relacionadas com a atividade física e o desporto em geral.

A Gala de Fitness, no dia 12 de maio, a partir das 21h00, animada pelas apresentações coreografadas pelos ginásios e academias da cidade de Vila Real, será o ponto de partida para um fim-de-semana cheio de bons motivos para uma passagem pelo pavilhão dos desportos.

Nos dias 13 e 14 de maio (sábado e domingo), entre as 09h00 e as 18h00, quem passar pelo pavilhão terá a oportunidade de participar em diversos Workshops, com a novidade de alguns serem creditados pelo IPDJ para as cédulas de Diretor Técnico e de técnico de exercício físico. Os referidos workshops abordarão temas como nutrição, treino e coaching e natação. Estão ainda previstas inúmeras Masterclasses desde o pump ao jump, cycling, pilates, yoga e danças diversas, do lyrical jazz à kizomba e do flamenco aos ritmos brasileiros e zumba, que estarão a acontecer também ao longo de todo o dia.

Nesta sexta edição as crianças terão novamente um espaço dedicado, onde poderão brincar e aprender com as atividades preparadas a pensar especialmente nelas, enquanto os adultos participam nos workshops e masterclasses.

A VI Convenção de Fitness conta, à semelhança das edições anteriores, com a estreita colaboração das academias e dos ginásios do concelho de Vila Real, sendo uma oportunidade única para apresentarem as últimas tendências do mundo do fitness e mostrarem ao público e aos praticantes aquilo que os diferencia.