Vila Real acolheu 4.ª edição do Encontro Ibérico Ténis Feminino

A 4.ª edição do Encontro Ténis Feminino decorreu nos passados dias 4 e 5 de junho, no Clube de Ténis de Vila Real. A prova competitiva, destinada a atletas veteranas da Euro Região Galiza e Norte de Portugal que partilham uma paixão comum pelo ténis, regressou em 2022, depois de um interregno nos últimos dois anos, devido à pandemia COVID-19.

Pela primeira vez, a prova aconteceu no distrito de Vila Real e foi organizada e promovida pela Federación Gallega de Tenis e pelo Ténis – Norte de Portugal (AT Porto e AT Vila Real), contando com o apoio da Câmara Municipal de Vila Real. Nas edições transatas, o encontro passou por Lousada (1.ª edição), Pontevedra (2.ª edição) e Guimarães (3.ª edição). Ao longo de dois dias, onde o ténis está bem presente, as jogadoras têm a oportunidade de partilhar momentos e conviver, com o idioma “galaico-português” como forma de comunicação principal.

A mais recente edição, que contribuiu diretamente para o movimento REFOOD – Aproveitar para alimentar, contou com um total de 31 jogadoras, 15 do Norte de Portugal e 16 da Galiza. No que toca a resultados, a equipa da Galiza levou a melhor nas duas vertentes.

Totalizando 23 pontos em singulares, perante os 19 conquistados pelo Norte de Portugal, as jogadoras galegas fizeram o pleno em pares, alcançando 16 pontos. Durante o dia de sábado, 4 de junho, realizou-se o Jantar das Equipas na Quinta da Borralha, situado no coração da cidade de Vila Real, que contou com a presença especial e honrosa do Presidente da Câmara Municipal de Vila Real (Rui Santos), Vereador do Desporto da CM Vila Real (Alexandre Favaios) e presidente da Associação de Ténis de Vila Real (José Manuel Ribeiro).

Em clima de descontração, e muito convívio à mistura, o dia de domingo ficou marcado pela visita à região de Vila Real, que incluiu uma visita pedonal ao centro histórico disponibilizada, de forma gratuita, pelo município, e que contou com a presença e auxílio da guia Carla Gonçalves. Além disso, foi possível visitar o miradouro de S. Leonardo da galafura, com vistas deslumbrantes para o rio Douro, e que foi um local de inspiração para um dos mais influentes poetas e escritores portugueses do século XX, Miguel Torga.

No 4.º Encontro Ténis Feminino 2022 Norte de Portugal – Galiza não faltaram atividades para as atletas que, ao longo de dois dias, puderam desfrutar dos ares (e vistas) do Douro, enquanto faziam o que mais gostam: jogar ténis.