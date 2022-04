Vila Real acolheu Comemoração do Dia da Fundação da Guarda Nacional Republicana

O Comando Territorial da GNR de Vila Real realizou, a 1 de abril, em Vila Real, uma cerimónia militar comemorativa do 220.º aniversário da fundação da Guarda Real de Polícia, assinalado através do dia 10 de dezembro de 1801, data da sua criação, dando público testemunho das origens da Guarda como força de natureza militar.Integrada no programa da comemoração, foi realizada uma cerimónia militar, com imposição de condecorações.

Neste sentido, a cerimónia militar deu especial destaque aos militares que dedicaram parte da sua vida ao serviço da Guarda e que passaram recentemente à reserva, sendo-lhes imposta uma insígnia, como símbolo do comprometimento com a Instituição.

Bem patente nesta cerimónia ficou a lembrança daqueles que deram a sua vida ao serviço da Guarda, suas antecessoras, e de Portugal.

Esta comemoração assinalou a génese da Guarda, que remonta a 1801, como força Gendármica, e ao ano de 1911, como força Republicana.