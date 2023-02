Vila Real acolheu reunião do Conselho Local de Ação Social

Realizou-se, no passado dia 24 de janeiro, mais um Plenário do Conselho Local de Ação Social (CLAS) da Rede Social de Vila Real. Nesta sessão foram apresentados o Relatório de Monitorização das Atividades de 2022 do Programa CLDS 4G Vila Real, o Plano Municipal para a Igualdade de Género – Bila.IG, assim como, para conhecimento e aprovação de parecer, dois projetos de candidatura ao PRR da Associação ANtídoto, com vista à criação de respostas de Residência de Autonomização e Inclusão (RAI) e de Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) para pessoas em situação de dependência.

Estiveram representadas 40 entidades da Rede Social, tendo os trabalhos sido dirigidos pela Presidente do CLAS, Vereadora Mara Minhava, que agradeceu a disponibilidade dos diferentes parceiros para colaborarem nas atividades propostas, desenvolvendo-se um verdadeiro trabalho integrado e em rede.