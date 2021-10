Vila Real adere à Rede Nacional de Espaços Coworking no Interior

Vila Real aderiu, na passada sexta-feira, no Regia Douro Park, à Rede Nacional de Espaços Coworking no Interior – “vida local, trabalho global”.

Com esta adesão, o Município de Vila Real, através do Regia Douro Park, passa a disponibilizar um espaço de trabalho partilhado, que poderá ser utilizado por trabalhadores públicos e privados que se encontrem em teletrabalho ou regime misto, para desenvolverem a sua atividade em qualquer parte do mundo.

Devido à pandemia COVID-19, foi necessário repensar alguns conceitos sobre a organização espacial do trabalho, havendo empresas que começam a privilegiar o trabalho à distância. Um dos exemplos é a empresa Fujitsu, que emprega cerca de 2000 pessoas em Portugal, e que assinou hoje uma carta de compromisso, com vista à contratação de mais trabalhadores em Vila Real, que trabalharão a partir do espaço de coworking instalado no Regia Douro Park.

A visita da Ministra Ana Abrunhosa e da Secretária de Estado Isabel Ferreira serviu ainda para conhecerem uma nova empresa instalada neste Parque de Ciência e Tecnologia, a BV Trading, especializada na produção de máscaras cirúrgicas.

Fonte: CM Vila Real