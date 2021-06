Vila Real: alterações de trânsito devido às obras no hipermercado Continente

No seguimento da empreita de Requalificação da Avenida do Regime de Infantaria 13 (RI13) e das obras de intervenção da ampliação do hipermercado Continente, em Vila Real, vai ser necessário, a partir de hoje, dia 7 de junho, interromper a rua de Trás (rua paralela à atual saída do hipermercado) entre a avenida RI13 e o parque de estacionamento da zona comercial, para a execução de um acesso provisório que servirá de entrada e saída para o parque de estacionamento do Continente.

O acesso aos moradores da referida rua será garantido nesta fase, através do parque estacionamento do hipermercado e futuramente pelo acesso que será executado para o efeito.