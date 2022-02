Vila Real – ANtídoto vai às Escolas

A associação ANtídoto iniciou uma série de palestras integradas no projeto “Menos Touch, Mais Toque”.

As palestras acontecem nas turmas do 4º ano do 1º ciclo da cidade de Vila Real, a primeira já aconteceu na escola do Corgo.

Estas ações de prevenção têm como finalidade consciencializar as nossas crianças sobre os processos de dependências e o comportamento aditivo, usando como exemplo o uso excessivo dos ecrãs e o consumo do açúcar.

A ANtídoto pretende alargar o projeto a todo distrito, envolvendo a classe docente e com isso promover hábitos saudáveis na criança e no seu seio familiar.

Estas intervenções na comunidade escolar contribuem para uma sociedade mais informada e mais consciente para o problema dos comportamentos aditivos e dependências.