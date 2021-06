Vila Real: anunciados os projetos vencedores do Orçamento Participativo Escolar

Concluída a fase de votação das propostas apresentadas pelos estabelecimentos de educação e ensino da rede pública ao Orçamento Participativo Escolar, já são conhecidos os sete projetos que mereceram a preferência dos alunos do concelho de Vila Real.

Cada projeto vencedor receberá o valor do custo de execução do mesmo, até ao valor máximo de 500 euros, no caso das escolas não agrupadas/escolas sede, e de 2.500 euros, para o projeto vencedor de cada agrupamento de escolas (Agrupamento Diogo Cão e Agrupamento Morgado de Mateus). Após conclusão dos projetos, que deverão ser executados até ao final do mês de julho, o Município de Vila Real procederá à transferência dos valores constantes das faturas comprovativas da despesa.

O Orçamento Participativo Escolar é um processo democrático participado, através do qual se pretende que todos os alunos, do 1º ciclo do ensino básico ao ensino secundário, das diversas comunidades escolares da rede pública possam decidir sobre a aplicação de parte dos recursos financeiros disponibilizados pelo Município de Vila Real, em benefício direto da mesma comunidade escolar.

Projetos Vencedores – Ano Letivo 2020/2021:

Escola Secundária/3 Monsenhor Jerónimo do Amaral: “Mais e melhor informação – mais conhecimento”;

Escola Secundária/3 Morgado de Mateus: “Uma imagem vale mais que mil palavras”;

Escola Básica 2/3 Diogo Cão “Escola verde – escola saudável”;

Escola Secundária/3 Camilo Castelo Branco: “O garrafa”;

Escola Secundária/3 S. Pedro: “Aquisição de mesa de bilhar e de snooker”;

Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus: “Jardim e arte na escola Abade de Mouçós”, da EB Abade de Mouçós;

Agrupamento de Escolas Diogo Cão: “Corgo em movimento”, do JI/EB1 nº 3 de Vila Real (Corgo).