Vila Real: aprovada manutenção dos preços dos passes nos transportes urbanos

Foram hoje aprovados, em reunião de Câmara Municipal, os preços dos passes e dos títulos avulso dos transportes públicos urbanos, para o próximo ano.

O Executivo Municipal deliberou manter o valor dos passes, que custarão 22 euros mensais aos utentes, sem limites de viagens. Recorde-se que o valor real destes passes se encontra nos 28,20 euros mensais, mas que o Município decidiu aplicar novamente uma redução tarifária a todos os utilizadores, reduzindo este encargo em 6,20 euros por utente.

Também se manterá a redução em 100 % da comparticipação dos alunos não abrangidos pelo transporte escolar gratuito, ou seja, o Município de Vila Real continua a oferecer transportes públicos urbanos gratuitos para todos os alunos que frequentem a escolaridade obrigatória.

Quanto aos títulos avulso, adquiridos apenas para uma viagem, e seguindo a deliberação do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. tomada ao nível nacional, o valor aumentará em 6,11%, ou seja, deverá acontecer um aumento dos atuais 1,05€ para 1,11€.

Para além dos valores deliberados hoje, mantém-se a redução em 50% do valor do passe para os maiores de 65 anos detentores de Cartão Municipal do Idoso e para os bombeiros inscritos no programa “+Bombeiros”. Para os alunos do ensino superior, com menos de 23 anos, aplica-se uma redução de 60% no caso dos estudantes beneficiários da Ação Social Direta (custo do passe 8,80€) e de 25% para os restantes estudantes (custo do passe 16,50€).

Ao longo do último ano foram realizadas 461.685 viagens por utentes detentores de passe, nos transportes públicos urbanos de Vila Real.

GC CM