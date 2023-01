Vila Real: apurados vencedores do Concurso Montras de Natal 2022

Estão apurados os três vencedores do Concurso Montras de Natal de 2022, promovido pelo Município de Vila Real em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Vila Real. O concurso desta edição contou com 22 Montras participantes, numa avaliação exclusivamente on-line através das interações gosto/adoro na plataforma de Facebook do Município, durante o período de 15 de dezembro de 2022 a 07 de janeiro de 2023, conforme Normas de Participação.

Assim, os vencedores desta edição são:

1º – “Mini Mercado Sónia Silva” com 3100 votos

2º – “Refan” com 1547 votos

3º – “Flor Real” com 1275 votos

Ciente de que o método de votação tem levantado várias questões, o Município encontra-se já a trabalhar numa nova forma de votação online para o concurso de 2023, que constará do regulamento que será revisto para a próxima edição.

A todos os participantes e principalmente aos vencedores, o Município de Vila Real endereça muitos parabéns, considerando que este concurso em muito contribui para o espírito natalício e para a beleza das nossas ruas.

GC CM