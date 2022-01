Vila Real: área de acolhimento empresarial vê aprovada candidatura superior a 8,5 milhões de euros

O Município de Vila Real viu aprovada a sua candidatura no âmbito do aviso do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) dirigido a Áreas de Acolhimento Empresarial de Nova Geração, na sequência do qual foram selecionados 10 municípios portugueses, totalizando um investimento de 110 milhões de euros a nível nacional, dos quais 30,9 milhões de euros destinados à região Norte.



A candidatura vila-realense, que conta com a parceria de 80 entidades, tem um Investimento Elegível apurado de 8 570 198,03€, tendo sido definido um Apoio Máximo a Conceder de 7 926 623,25€, cabendo ao Município um investimento de 643 574€.



Os investimentos aprovados abrangem sistemas de produção e armazenamento de energia renovável para autoconsumo (6 385 699,56€); Mobilidade sustentável na Área Acolhimento Empresarial (412 560,00€); Reforço da cobertura com soluções de comunicação 5G (1 014 632,54€); Medidas ativas de prevenção e proteção contra incêndios (757 305,94€).



São ótimas notícias, não só para o concelho de Vila Real, mas para toda a região, uma vez que este investimento terá repercussões em todo o território servindo de alavanca para a modernização e enriquecimento do setor empresarial no interior. Modernizar a zona industrial e áreas empresariais, preparando-as para a transição verde e digital é garantir uma melhoria da competitividade das empresas vila-realenses aí instaladas.



As candidaturas foram avaliadas, entre outros aspetos, tendo em conta o número de empresas instaladas e o número de postos de trabalho em cada Área de Acolhimento Empresarial, quantos desses negócios estão associados a cadeias de logística e de que forma se articula o trabalho dessas empresas com o Sistema Regional de Inovação em questão.