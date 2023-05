Vila Real assinala Dia da Europa com exposição “Os jovens Erasmus + e a Europa”

No dia 9 de maio, o Município de Vila Real vai assinalar o Dia da Europa com a inauguração de uma exposição subordinada ao tema “Os jovens Erasmus+ e a Europa”, uma iniciativa enquadrada no Mês da Juventude.

A exposição, que estará patente nos Claustros da Câmara Municipal, contempla os registos fotográficos das viagens dos alunos Erasmus + da Escola Secundária de S. Pedro, Secundária Camilo Castelo Branco, Agrupamento de Escolas Diogo Cão, Agrupamento de Escolas Morgado Mateus e da Associação Erasmus Student Network, da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro.

Recorde-se que o Mês da Juventude se prolonga até ao próximo mês de junho, estando previstas inúmeras atividades dirigidas aos jovens com o objetivo de proporcionar a partilha de novas experiências e momentos de confraternização. A Gala Miss e Mister Escola Vila Real 2023 e Mostra de Vestidos Reciclados “Juventude&Eco”, no dia 17 de maio, a Mostra da Juventude e o Dia do Escuteiro, a 20 de maio, e o Bila Empreende, no dia 24, são alguns dos eventos previstos para as próximas semanas.

GC CM