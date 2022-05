Vila Real: assinatura do protocolo Prevenção do Cancro em Contexto Escolar

No passado dia 2 de maio, decorreu a assinatura do protocolo Prevenção do Cancro em Contexto Escolar, celebrado entre o Município de Vila Real, a Liga Portuguesa Contra o Cancro (Núcleo Regional do Norte), os Agrupamentos de Escolas Diogo Cão e Morgado de Mateus e as Escolas Secundárias de São Pedro e Camilo Castelo Branco.

Este vínculo colaborativo consiste no desenvolvimento e planeamento conjunto de ações e atividades focadas em áreas de saúde consideradas prioritárias, a implementar em contexto escolar no âmbito da Prevenção do Cancro, promovendo a adoção de estilos de vida saudáveis junto da comunidade educativa, de modo a facilitar o aumento da literacia em saúde que permita ao indivíduo desenvolver atitudes positivas face à sua vida e fazer escolhas conscientes e informadas, contribuindo assim para a redução de comportamentos de risco.

Vítor Veloso, Presidente do Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro, aproveitou a ocasião para saudar a concretização deste protocolo e salientou a importância que têm estas ações numa altura em que a tendência aponta para aumento de casos em pacientes mais jovens, tornando o rastreio e a alteração de hábitos de risco fundamentais neste combate.

O Vereador responsável pelo Pelouro da Educação Alexandre Favaios manifestou também muita satisfação com a celebração deste vínculo, elogiando o papel e atitude dinâmica da delegação de Vila Real da Liga Portuguesa Contra o Cancro, que propôs à autarquia e às escolas a celebração deste protocolo. Este será um trabalho complementar, sendo objetivo do Município acrescentar qualidade ao já muito meritório trabalho desenvolvido no contexto educativo pelas Equipas dos Programas de Educação para a Saúde (PES) e pelas Equipas da Saúde Escolar.

É de assinalar ainda o excelente ambiente que se vive ao nível da comunidade educativa, juntando neste protocolo todas as escolas da rede pública da cidade de Vila Real, provando a disponibilidade e interesse que as nossas escolas têm em trabalhar de forma colaborativa. A diretora da Escola Camilo Castelo Branco Helena Correia e a Vereadora Mara Minhava recordaram, no âmbito desta ocasião, a importância do trabalho em rede no que toca a eliminar redundâncias e a aumentar a eficácia das iniciativas.