Vila Real atribuiu 52 mil euros de comparticipações às associações de modalidade

O Município de Vila Real aprovou, em reunião de Câmara do dia 6 de fevereiro, as comparticipações financeiras a atribuir às Associações de Modalidade, sediadas no concelho, referentes à época desportiva 2022/23, de acordo com o Plano de Atividades entregue pelas mesmas.

Recorde-se que os Protocolos de Cooperação que o Município de Vila Real tem celebrado com todas as associações de modalidade do concelho são, reconhecidamente, um elemento importante para a dinâmica do desenvolvimento desportivo, e sem o qual muitas das mesmas não poderiam concretizar os respetivos Planos de Atividade. Para a época desportiva 2022/2023 o valor global das comparticipações é de 52.250.00€, verba distribuída pelas 10 associações de modalidade concelhias.

É de realçar ainda que estas comparticipações registaram um aumento de cerca de 113% desde a época desportiva 2013/14, sendo que a formação desportiva, a realização de atividades que possibilitem promover, divulgar e aumentar o número de praticantes da modalidade no concelho e a realização de atividades distritais e/ou nacionais de relevo, são os vetores principais destas comparticipações. Alexandre Favaios, Vereador do Desporto, manifestou a sua satisfação com o excelente trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelas várias associações de modalidade, que têm levado o nome de Vila Real a muitos pódios desportivos. O autarca salientou ainda que os apoios municipais vão muito além destas comparticipações financeiras, existindo uma relação de proximidade com todas as associações e clubes que sabem que podem contar com o município, dentro daquelas que são as suas competências nesta matéria.

GC CM