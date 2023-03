Vila Real: Avenida D. Dinis reabriu ao trânsito

No seguimento das obras de requalificação do Largo do Pioledo, inserida no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Vila Real, a Câmara Municipal informa que a Avenida D. Dinis, entre a escola de São Pedro e o mercado municipal reabriu ao trânsito, retomando a sua normal circulação ontem.

O ramo de acesso ao Largo do Pioledo a partir da avenida D. Dinis, continuará, nesta fase, interrompido para a reposição do pavimento.

Assim alerta-se todos os utilizadores dessa via (peões e automobilistas) para dar especial atenção à alteração da sinalização rodoviária e circularem com especial prudência.

GC CM