Vila Real: Bila Sénior > 55 retoma atividade

Depois de quinze meses de interrupção devido à pandemia, o Município de Vila Real elaborou um plano estratégico de ação com vista à retoma, em segurança, das atividades desenvolvidas no âmbito do programa BILA SÉNIOR >55. Esta iniciativa conta com a adesão das 20 freguesias, parceria indispensável para o êxito deste projeto, garantindo desta forma a cobertura de todo o território do concelho sendo, por isso, um excelente meio de promoção da saúde pública e qualidade de vida dos seniores Vila-realenses.

Assim, e à semelhança das edições anteriores, o Município volta a disponibilizar, gratuitamente, em cada freguesia, duas sessões semanais de 45 minutos durante as quais se pretende desenvolver atividades físicas que promovam o equilíbrio e a coordenação na população sénior, bem como o fortalecimento muscular para ajudar na prevenção de quedas e na melhoria da saúde. O programa é também reconhecido pelas melhorias psicossociais que produz nos participantes.

Salienta-se que todas as atividades serão desenvolvidas de acordo com as orientações de saúde pública definidas pela Direção Geral de Saúde.