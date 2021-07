Vila Real celebra 95º e 96º aniversário de elevação a cidade

Vila Real celebra, hoje, dia 20 de julho, os 96 anos da elevação a categoria de cidade. Em virtude de, no ano passado, não ter sido possível a realização da cerimónia dos 95 anos, a autarquia irá celebrar os dois aniversários numa única cerimónia, transmitida em direto para as Internet, através das redes sociais.

Assim, a Câmara convida a população a assistir, no formato live streaming, através da página de Facebook do Município, à cerimónia comemorativa do 95º e 96º Aniversários da Elevação de Vila Real a Cidade, a realizar neste dia 20 de julho, a partir das 17h00.