De 24 a 30 de maio o Município de Vila Real celebrou a Semana Europeia da Juventude 2021, subordinada ao tema “O nosso futuro nas nossas mãos”. Foram 7 dias incríveis de partilha de conhecimentos e experiências, materializados em 6 iniciativas que envolveram mais de 700 jovens, num contexto ainda muito desafiante, devido à pandemia, onde foram divulgadas oportunidades para a juventude em áreas como o voluntariado, Erasmus+, desporto, entre outros.

A primeira iniciativa “Multiplicadores Juniores” foi desenvolvida pelos(as) presidentes das associações de estudantes das escolas profissionais, agrupamentos de escolas e ensino académico de Vila Real que aceitaram o desafio de partilhar com os seus pares informação relativa à Semana Europeia da Juventude , promovendo uma participação mais ativa em todas as iniciativas.

A segunda iniciativa “Time to share” foi desenvolvida presencialmente na Residência de Estudantes de Vila Real e teve como objetivo a partilha de experiências de 3 jovens alunos da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro que participaram no programa Erasmus+, através do gabinete de relações internacionais da UTAD. A Residência de Estudantes de Vila Real recebeu também uma breve atividade de Educação Não Formal, com a distribuição de palavras-chave do novo programa Erasmus+, sustentabilidade, digital, verde, inclusão. Os jovens foram desafiados a associar estas palavras a ideias e conceitos, vantagens e desvantagens. No final foram apresentados alguns vídeos do Corpo Europeu de Solidariedade, bem como informações mais detalhadas de cada programa, bem como a distribuição de kits de participação.

Um evento Inter-regional, resultado da parceria entre Município de Vila Real e os outros multiplicadores Eurodesk Portugal: Associação Psientífica de Águeda, a Associação Check-In de Beja, a associação Marca ADL de Montemor o Novo e a associação RATO-ADCC do Seixal, foi outro dos eventos promovidos no âmbito da Semana Europeia da Juventude que, em formato híbrido (online e presencial), trabalhou os Youth Goals 6 e 7 para a Juventude: “Impulsionar a Juventude Rural” e “Trabalho Digno para Todas as Pessoas”. Este encontro reuniu jovens de vários concelhos, utilizando para o efeito um conjunto de ferramentas digitais (jamboard e padlet) e práticas de aprendizagem não formal para debater e conversar acerca destas temáticas tão importantes como o trabalho jovem e a igualdade.

O jogo de tabuleiro gigante “Agora EU“ foi outra das atividades promovidas, na qual participaram cerca de 150 jovens dos Agrupamentos de Escuteiros do concelho de Vila Real. Através deste jogo os jovens descobriram centenas de oportunidades que a União Europeia disponibiliza, nomeadamente viagens, projetos internacionais, explorando a Europa e os recursos que esta disponibiliza para a juventude.

Por último, foi dinamizada a iniciativa “Multiplicadores Jovens nas Freguesias”, através da qual os jovens das freguesias de Vila Real foram desafiados a multiplicar e a divulgar a informação e programas da Semana Europeia da Juventude junto das associações e jovens das freguesias dos meios rurais.

O Município de Vila Real continua a apostar na Juventude convicto de que informando e capacitando os jovens com as ferramentas necessárias para aproveitar as oportunidades europeias lhes abre o caminho desenvolverem propostas para uma maior intervenção local, ao mesmo tempo que desenvolvem as suas competências fundamentais de aprendizagem ao longo da vida.