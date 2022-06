Vila Real celebrou Dia Internacional dos Arquivos

No passado dia 9 de junho o Arquivo Municipal de Vila Real celebrou o Dia Internacional dos Arquivos, que foi instituído em 2007 pelo Conselho Internacional dos Arquivos (ICA).

Esta celebração teve como objetivos sensibilizar a comunidade para a importância dos arquivos na sociedade, fomentando a compreensão do passado, do presente e a construção do futuro, com visitas guiadas ao longo do dia. Foi exibida uma Mostra Documental que incorpora documentos únicos e raros dos acervos da Administração do Concelho e da Câmara Municipal de Vila Real, que se encontra ainda patente. Para melhorar a compreensão sobre a necessidade de conservação, preservação e acesso a longo prazo, foi exibido um filme intitulado “Processo de restauro do Foral de 1515 concedido a Vila Real, por D. Manuel I”. Para assinalar a data foi descerrada uma placa de identificação do Arquivo. Este evento culminou com um momento musical apresentado por alguns elementos da Banda de Música de Mateus.