Vila Real celebrou Dia Mundial do Turismo

O Município de Vila Real assinalou, simbolicamente, o Dia Mundial do Turismo com uma receção, na Loja Interativa de Turismo, a um grupo de alunos do curso de Animação Sociocultural da UTAD, proporcionando-lhes a oportunidade de contactarem com a realidade do setor em Vila Real e na região.

A Vereadora com o Pelouro da Animação e Turismo, Mara Minhava, deu as boas-vindas, familiarizando o grupo com este espaço interativo de promoção e divulgação do Turismo em rede, que une todos os municípios do Norte de Portugal. Ressalvou, ainda, a sua importância enquanto forte motor do desenvolvimento social, cultural e económico, motivo pelo qual o Município tem feito uma grande aposta nesta área, que se tem traduzido num aumento do número de visitantes.

O tema “Repensar o Turismo”, escolhido para celebrar esta data, traz a oportunidade de pensar sobre os próximos passos para o setor que, volvidos dois anos de pandemia, se encontra em franca recuperação e à procura de novos caminhos, determinantes para a sua transformação enquanto veículo de desenvolvimento sustentável.

Recorde-se que o Dia Mundial do Turismo é celebrado desde 1980 no dia 27 de setembro. Este dia foi escolhido por ser a data em que, no ano de 1970, entraram em vigor as diretivas que são consideradas como mais marcantes para o turismo global (OIT/Turismo de Portugal).