Vila Real celebrou Dia Municipal para a Igualdade 2021

O Município de Vila Real celebrou, no dia 24 de outubro, o Dia Municipal para a Igualdade, reafirmando a importância da igualdade de género, a eliminação de estereótipos no processo de desenvolvimento local e a integração da dimensão do género em todas as políticas, programas e projetos, com vista a incentivar a cidadania e incrementar uma participação social equilibrada e sustentada.

TODOS DIFERENTES, TODOS IGUAIS foi a mensagem que ecoou por toda a Avenida Carvalho Araújo, local que acolheu as atividades que assinalaram a data. A renovada Avenida recebeu um elevado número de vila-realenses que quiseram juntar as suas vozes pela Igualdade. O Presidente da Câmara Municipal, Rui Santos, e a Vereadora do pelouro da Ação Social e Igualdade, Mara Minhava, destacaram a necessidade de se continuar a trabalhar para acabar com as desigualdades de género, reforçando a importância da ação das entidades locais para se alcançar este desígnio. Depois, foi a vez da PT Academy apresentar uma performance alusiva ao tema TODOS DIFERENTES, TODOS IGUAIS, com uma energia contagiante.

Fonte: CM Vila Real