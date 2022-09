Vila Real celebrou o Dia Internacional da Juventude

O Dia internacional da Juventude esteve este ano subordinado ao tema “Solidariedade Intergeracional: Criando um mundo para todas as idades”. A data foi assinalada pelo Município de Vila Real nas piscinas de Codessais com a distribuição de material diverso com conteúdos informativos sobre programas europeus para a juventude, bem como, brindes alusivos ao dia, divulgando as oportunidades que o programa comunitário Erasmus+, vocacionado para a juventude e desporto, tem para oferecer aos estudantes nacionais.

O objetivo deste dia foi celebrar a juventude e fomentar a solidariedade Intergeracional, mais do que nunca necessária para garantir uma recuperação inclusiva e sustentável. É especialmente importante reconhecer e abordar as barreiras relacionadas com a idade para “construir melhor” de forma a alavancar os pontos fortes e o conhecimento de todas as gerações. Esta iniciativa contou com o apoio da Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação (AN E+ JA), entidade responsável pela gestão, em Portugal, do Programa Erasmus+ nos domínios da juventude e do desporto, e pela gestão e execução das atividades do Programa “Juventude em Ação”.

No ano europeu para a Juventude, o Município de Vila Real não poderia deixar de continuar a celebrar os valores e os princípios do programa, a agenda ambiental e o combate às alterações climáticas, frisou o Vice-Presidente e Vereador da Juventude Alexandre Favaios. Relembre-se que o Município de Vila Real faz parte da rede Eurodesk, que é uma organização de suporte ao Programa Erasmus+ e procura tornar a informação relativa à mobilidade estudantil acessível e compreensível para os jovens que possam não estar familiarizados com os termos técnicos do programa.

GC CM Vila Real