Vila Real: Centro de Marcha e Corrida e Diabetes em movimento retomam atividade

A COVID-19 tem obrigado a muitas restrições e à interrupção das mais diversas atividades, obrigando os intervenientes a procurar soluções para continuar a trabalhar em segurança. Exemplo disso mesmo são o Centro de Marcha e Corrida e o Programa Diabetes em Movimento que, apesar da suspensão do funcionamento regular nas instalações desportivas municipais, continuaram a acompanhar e a monitorizar presencialmente os utentes realizando, nomeadamente, caminhadas e corridas em planos individualizados de treino no Parque Corgo, bem como através de visitas ao domicílio por parte dos técnicos no que concerne à Diabetes em Movimento.

Com o gradual processo de desconfinamento das atividades físicas e desportivas, o Centro de Marcha e Corrida de Vila Real volta a disponibilizar aconselhamento para o treino e avaliação dos níveis de condição física, sendo por isso uma ajuda valiosa para maximizar os benefícios da prática desportiva e minimizar os efeitos adversos do exercício sem acompanhamento especializado. O Programa Diabetes em Movimento continuará também a acompanhar os seus utentes, numa primeira fase através de visitas individualizadas ao domicílio, estando o regresso à atividade de grupo dependente da vacinação de todos os utilizadores do referido Programa.

No concelho de Vila Real são regularmente acompanhados pelo Programa Diabetes em Movimento cerca de 120 utentes. O encaminhamento de participantes é realizado através das Consultas de Diabetes do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Mateus, Unidade de Saúde Familiar Fénix, Unidade de Saúde Familiar Corgo e Unidade de Saúde Familiar Nuno Grande.