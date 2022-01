Vila Real: Centro Escolar de Lordelo e Escola de Prado-Ferreiros prontos para receber alunos

Entraram em funcionamento, no dia 10 de janeiro, o novo Centro Escolar de Lordelo, instalado no edifício da antiga Escola Superior de Enfermagem, e a Escola de Prado/Ferreiros, completamente requalificada e ampliada, num investimento global que rondou os 2,25 milhões de euros, dotando estas duas infraestruturas educativas de todas as condições de conforto e segurança essenciais ao processo ensino-aprendizagem.

Na Escola de Prado-Ferreiros, para além da requalificação dos espaços interiores e exteriores existentes, foi construído um novo Pavilhão de Serviços com um alpendre, uma sala polivalente, um refeitório e uma biblioteca. No edifício principal estão as 4 salas para o 1º Ciclo do Ensino Básico e no edifício onde anteriormente estava instalado o refeitório funcionará a sala do Ensino Pré-Escolar. Foi ainda criada uma nova entrada principal com percursos cobertos de ligação a todas as áreas, assim como, dois novos parques infantis e rampas de acesso para pessoas com mobilidade reduzida.

O Centro Escolar de Lordelo, que resultou do aproveitamento do edificado da antiga Escola de Enfermagem de Vila Real, adaptando-o às necessidades e exigência atuais, disponibiliza mais 8 salas para o 1º Ciclo e 3 para o Ensino Pré-escolar, ao mesmo tempo que garante uma distribuição equilibrada em termos territoriais, reforçando a oferta existente ao nível das respostas educativas no concelho de Vila Real. Aproveitar uma infraestrutura que de outra forma ficaria ao abandono foi a solução encontrada pelo Município para a criação deste novo e moderno centro educativo.

Rui Santos, Presidente da Câmara Municipal, mostrou-se satisfeito com a conclusão destas duas empreitadas, manifestando ainda o desejo de um reinício de aulas com toda a segurança e cheio de sucessos.

Gabinete de Comunicação da CMVR

Fotografias: Junta de Freguesia de Lordelo