Vila Real, Chaves e Melgaço assinam os primeiros contratos para áreas de acolhimento empresarial

O Ministério da Coesão Territorial, a CCDR-NORTE e o Município de Vila Real organizam hoje, dia 16, a cerimónia de assinatura dos contratos das Áreas de Acolhimento Empresarial de Vila Real, Chaves e Melgaço, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. A sessão, que terá início às 11h, decorrerá no Museu da Vila Velha, em Vila Real.

A cerimónia contará com a presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, acompanhada pelo Secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Carlos Miguel, e da Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, do Presidente da CCDR-NORTE, António Cunha, e do Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos.

No fim da sessão os intervenientes estarão disponíveis para prestar declarações à comunicação social.