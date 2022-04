Vila Real: circulação interrompida na Avenida da Universidade

O Município de Vila Real informou que, hoje, dia 6 de abril, terão inicio os trabalhos de requalificação dos passeios da Avenida da Universidade, entre a rotunda da Antiga FORD e a Praça da Galiza.

Para o efeito será interrompida a via de circulação mais à direita no sentido Norte-sul, passando o trânsito a ser permitido apenas na via da esquerda, junto ao separador central. A circulação pedonal será desviada nos extremos da intervenção para o passeio contrário, para o lado da zona comercial “Lidl”. Toda a zona de intervenção será vedada por barreiras para permitir o movimento de máquinas e trabalhadores afetos à obra.

Alerta-se a todos os utilizadores dessa via para dar especial atenção à sinalização que será colocada para o efeito.



GC CMVR