Vila Real: circulação interrompida na Avenida do RI 13

No seguimento das obras de Requalificação da Avenida do Regime de Infantaria 13 (RI13), o Município de Vila Real informou que a partir de amanhã, dia 16 de março, será interrompida a normal circulação da Avenida RI13 na via de circulação central do sentido Norte-Sul.

Nesta fase da obra, a circulação automóvel será reduzida a uma via de circulação em cada sentido, ficando transitável a via de circulação junto ao Quartel no Sentido Norte-sul e mantida a circulação junto ao separador central na faixa contrária.

Estima-se que os condicionamentos supracitados tenham uma duração aproximada de 30 dias.